مفتي عام المملكة يستقبل وفداً من منسوبي الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، في مقر الرئاسة، وفداً من منسوبي الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة برئاسة مدير إدارة الاستشارات الشرعية والفتاوى العميد الدكتور محمد بليهين القحطاني والوفد المرافق له.

وبيّن العميد القحطاني، خلال الاستقبال ما تقوم به الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة من أعمال للمنسوبين بمختلف إداراتها في جميع الجوانب العقدية والفقهية والفكرية وتعزيز عقيدة الولاء والانتماء ومكافحة التطرف والإرهاب.

كما استمع الوفد إلى كلمة توجيهية من سماحة المفتي.

عقب ذلك زار العميد القحطاني والوفد المرافق له، الإدارة العامة للبحوث بالإفتاء والإدارة العامة للفتوى والإدارة العامة لتقنية المعلومات. كما اطلعوا على تطبيق (إسألني) وطريقة تلقي الفتاوى والرد عليها من خلال التطبيق والتطرق لسبل التعاون المشترك بين الجهتين.