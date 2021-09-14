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لقاحات فيروس كورونا تنقذ بريطانيا من 24 مليون إصابة و112 ألف وفاة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

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قال نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا جوناثان فان-تام، الثلاثاء، إن اللقاحات أنقذت حياة 112 ألف شخص.

 

وأكد أن اللقاحات منعت إصابة 24 مليونا بمرض كوفيد-19 في المملكة المتحدة.

 

وأضاف فان-تام: "تشير أحدث تقديراتنا إلى أنه منذ البدء في نشرها من المحتمل أن تكون اللقاحات قد منعت حدوث 24 مليون إصابة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة و112 ألف وفاة وهو نجاح هائل حتى الآن ولا يزال كذلك".

 

وتابع: "لم نطو صفحة الجائحة، بل إننا ما زلنا في مرحلة نشطة منها. نحن نعلم أن هذا الشتاء قد يكون حافلا بالصعاب في بعض الأحيان".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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