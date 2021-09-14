الإمارات تفتتح الشهر المقبل مشروعا ترفيهيا هو الأضخم في العالم بارتفاع 820 قدما ..فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ومن المقرر أن يتم افتتاح عجلة "عين دبي" الترفيهية للمقيمين في إمارة دبي الخليجية، في 21 أكتوبر، والتي تتيح مشاهدة كل معالم المدينة الخليجية أثناء ركوبها، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

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ويبلغ ارتفاع العجلة 820 قدما، وستكون أطول عجلة مراقبة في العالم، لتتفوق بذلك على عجلة مدينة لاس فيغاس الأمريكية، البالغ ارتفاعها 270 قدما، كما أن العجلة الإماراتية هي ضعف حجم عجلة العاصمة البريطانية لندن الشهيرة.

وتتواجد عجلة "عين دبي" عند جزيرة بلوواترز، وهي جزيرة اصطناعية بالقرب من مرسى دبي تم افتتاحها في عام 2018.

ويحتوي هيكل عجلة "عين دبي" على 48 كابينة مغلقة، ويمكن أن يتسع البعض منها لما يصل إلى 40 راكبا، بينما يمكن أن تتسع لـ1750 شخصا كإجمالي ركوب، لكن بسبب قيود فيروس كورونا، فإنه تم تحديد سعة ركوب كل كابينة إلى 10 أشخاص فقط.

وتتوافر 3 أنواع من الكبائن في عجلة "عين دبي"، الأولى هي كبائن "المراقبة" وهي مخصصة للركوب الأساسي، والثانية هي الخاصة بـ"التجارب الاجتماعية" والتي تمنح وصولا إلى الصالة والمشروبات، وثالثا الكبائن "الخاصة" التي يمكن تخصيصها لحفلات العشاء واجتماعات العمل وغيرها من الأحداث.

وتستغرق كل رحلة في العجلة 38 دقيقة، وتوفر إطلالة شاملة على ساحل دبي وأفق المدينة.

ويأتي افتتاح عجلة "عين دبي" استكمالا لجهود دبي في ترسيخ مكانتها كموقع جذب سياحي عالمي.

يشار إلى أن دبي ستستضيف معرض "إكسبو 2020 دبي" القادم، والذي سيضم الفن والمأكولات والتكنولوجيا من أكثر من 190 دولة، والذي سينطلق 1 أكتوبر وينتهي في 31 مارس/ آذارالقادم.

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