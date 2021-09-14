بكاء وزير لبناني بحرقة لدى تسليمه منصبه... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وحاول الوزير أن يتمالك دموعه ويواصل الحديث غير أنه في النهاية لم يستطع، فأعطاه خليفته منديلا ليجفف دموعه وسط مؤتمر صحفي بحضور وسائل الإعلام وبعض المسؤولين.

ثم تنحى الوزير لما زادت دموعه ولم يعد بمقدوره مواصلة كلمته، ليفسح المجال للوزير الجديد ليتكلم.

وتشكلت الحكومة برئاسة رجل الأعمال نجيب ميقاتي من 24 وزيرا، أبرزهم عبد الله أبو حبيب وزيرا للخارجية وبسام مولوي وزيرا للداخلية وموريس سليم وزيرا للدفاع.

ويأتي تشكيل الحكومة بعد 13 شهرا من استقالة حكومة الرئيس حسان دياب.

وكان البنك الدولي، الذي يقيس انكماش الناتج المحلي الإجمالي للفرد، الذي انخفض بنحو 40% من 2018 إلى 2020، أفاد بأن الأزمة الاقتصادية في البلاد يمكن أن تصنف ضمن المراكز الثلاثة الأولى في العالم خلال الـ150 عامًا الماضية.