السيسي يتحدث عن بطل التنمية الحقيقي في مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وتابع الرئيس المصري في تصريحاته، خلال مؤتمر إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، إن التقرير يعتبر شهادة بالمصداقية والشفافية، حسب بوابة الأهرام المحلية.

وأكد السيسي أن مصر سلكت مسار مواجهة الإرهاب لمدة 8 سنوات، وقال "حربنا ضد الإرهاب مبنية على التعمير".

وأشار الرئيس المصري إلى أن ما يحدث في مصر من عملية تنمية وبناء بطلها الشعب المصري، وإذا كان هناك شهادة من الأمم المتحدة فهي للشعب وليس للحكومة.

وأوضح السيسي أن مصر اعتبرت أن حربها ضد الإرهاب يجب أن تتم بالبناء والتنمية في كل قطاعات الدولة.

وتمنى السيسي أن يضع كاتب تقرير الأمم المتحدة في اعتباره تحديات الإقليم وكيف كان من الممكن أن تؤثر على مصر وخططها للتنمية.

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