شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة.. و«الدفاع المدني» يحذر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات «أضم، والعرضيات، وميسان» مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة 5 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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