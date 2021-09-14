المملكة السعودية على قمة سوق الألعاب الإلكترونية بالشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نما سوق الألعاب الإلكترونية بمعدل سريع خلال الجائحة، مع اضطرار الجميع للبقاء في المنازل لفترات طويلة نتيجة للإغلاقات.



ولم تكن المملكة العربية السعودية استثناء، حيث شهدت تطورا ملحوظا، ونموا هائلا في مجال صناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية، بلغ 41.1% سنوياً، لتحتل المرتبة رقم 19 بين أكبر أسواق الألعاب في العالم لعام 2021، وفق تقديرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.

وتهدف السعودية إلى ترسيخ مكانتها كمركز تقني إقليمي لأهم رائدي الأعمال والمبتكرين والمبرمجين من المنطقة والعالم، وتعزيز القدرات الرقمية للشباب السعودي، وتشجيع الابتكار والإبداع؛ ضمن جهود لتحقيق رؤية 2030.

وتركز الاستراتيجية على دعم وتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية كجزء من خططها للتحول إلى اقتصاد رقمي؛ كما تهدف إلى توطين هذه الصناعة في البلاد.

حيث أعلنت الشهر الماضي عن شراكة مع شركة OneMT الرائدة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، لفتح أستوديو لها بالرياض، كجزء من خطط المملكة للتحول إلى اقتصاد رقمي.

وتشير تقديرات شركة Newzoo لإحصاءات وتحليلات سوق الألعاب، إلى أن سوق ألعاب الهاتف المحمول في السعودية سيحقق نحو 520 مليون دولار في عام 2021 (على أساس إنفاق المستهلكين)، مدفوعاً بنحو 21 مليون لاعب في جميع أنحاء المملكة.

في هذا الإطار، أطلقت مجموعة stc منصة stcplay للألعاب الإلكترونية، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، لتعمل كذراع للمجموعة في هذا المجال. وتهدف المنصة إلى ربط مزودي الخدمات في مجال الألعاب مع اللاعبين.

كما حصلت مجموعة stc مؤخراً على جائزة المشغل البلاتيني لأفضل مقدمي الخدمات في السعودية فيما يخص الألعاب الإلكترونية خلال النصف الأول من عام 2021، وفقًا لتقرير "Game Mode" للربع الثاني، والصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.

وتقدمت المملكة 20 درجة في المؤشر العام مقارنة بالعام السابق، و86 درجة في محور النظام البيئي الرقمي متصدرة دول مجموعة العشرين، وحققت المركز الثالث في محور القدرات الرقمية بين دول مجموعة العشرين.

يعكس هذا الإنجاز التقدم الذي أحرزته المملكة على مستوى البنية التحتية للاتصالات، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة، إضافة إلى نضج التنظيمات والتشريعات الرقمية.

وفي 2020، بلغ إجمالي الإنفاق على الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط 5.4 مليارات دولار، بنمو بلغ 15% على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق له.

وتصدرت السعودية الإنفاق عربيا، بقيمة 1.090 مليار دولار، تبعتها مصر في المرتبة الثانية بقيمة 340 مليون دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة ثالثا بقيمة 340 مليون دولار.

في المرتبة الرابعة، جاءت الكويت بقيمة إنفاق 145 مليون دولار، ثم المملكة المغربية بقيمة إنفاق 140 مليون دولار خلال العام الماضي فقط.