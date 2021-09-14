خبيرة تغذية تكشف عن أغذية لتقوية المناعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت خبيرة التغذية الألمانية كريستينا إيسر، إنه يمكن تقوية جهاز المناعة عبر التغذية الصحية خاصة الأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن.



وأوضحت "إيسر" أن الزنك يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، أي أنه يقضي على الجزيئات الضارة، كما أنه يتمتع بتأثير إيجابي على نمو وعدد بعض الخلايا المناعية.

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالزنك في اللحوم، وفواكه البحر كالمحار، ومنتجات الحبوب الكاملة، وحساء الدجاج.

ويلعب فيتامين C دورا كبيرا في تقوية جهاز المناعة، حيث يعمل على تنشيط الخلايا البلعمية الكبيرة، والتي تعد أحد الأسلحة المهمة لجهاز المناعة في مواجهة الأمراض.

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بفيتامين سي في الفواكه الحمضية كالبرتقال واليوسفي والفلفل الحلو والتوت وكرنب بروكسل.

ويحظى الحديد بأهمية كبيرة لجهاز المناعة؛ حيث يتسبب نقصه في انخفاض عدد الخلايا المناعية والأجسام المضادة.

ويمكن للجسم امتصاص الحديد من المصادر الغذائية الحيوانية كاللحوم الحمراء والأسماك بصورة أفضل، أما المصادر النباتية كالبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة فينبغي تناولها مع الأطعمة الغنية بفيتامين C كالفلفل الحلو، وذلك لمساعدة الجسم على امتصاصها بصورة أفضل.