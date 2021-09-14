أطعمة مضادة للالتهابات.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تلعب التغذية الصحية دورا مهما في علاج الأمراض الالتهابية حيث تعمل الأغذية الغنية بأوميجا 3 ومواد النبات الثانوية على تثبيط الالتهابات.



وأوضح الدكتور ماتياس ريدل أن الالتهابات ترافق الأمراض المزمنة كالأمراض الروماتيزمية (مثل النقرس) وهشاشة العظام والأمراض الجلدية (مثل التهاب الجلد العصبي والصدفية).

وأضاف طبيب الأمراض الباطنة الألماني أن الأشخاص، الذين يعانون من البدانة، لديهم خطر متزايد من العمليات الالتهابية؛ نظرا لأن دهون البطن تفرز هرمونات تعزز الالتهاب.

وأشار ريدل إلى أن بعض الأغذية تعزز الأمراض الالتهابية مثل المنتجات الحيوانية والأطعمة السكرية والدهنية كالمعجنات والحلويات والوجبات السريعة.

ومن جانبها أشارت أخصائية التغذية الألمانية سارا مورشتيت إلى أن بعض الأغذية تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات مثل الأغذية الغنية بأوميجا 3، والتي تتمثل مصادرها الغذائية في الأفوكادو وزيت بذر الكتان وبذور اليقطين والجوز، وكذلك الأسماك الغنية بالدهون مثل الرنجة والماكريل والسلمون.

وأضافت مورشتيت أن المركبات النباتية الثانوية مثل الفلافونويد والكاروتينات تساعد أيضا على تثبيط الالتهابات، لذلك تعد الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ والكرنب خيارات جيدة، فضلا عن التوت والتفاح والعنب والطماطم والفلفل والجريب فروت والثوم والبصل والكركم والزنجبيل؛ لا سيما في الشكل الطبيعي لها.