برلماني عراقي يكشف استحالة تمرير الموازنة الاتحادية خلال الدورة البرلمانية الحالية

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار كوجر في تصريحات لموقع "السومرية نيوز" العراقي، إلى أن الحكومة تحدثت عن إعداد الموازنة الاتحادية للعام المقبل، لكنها لم تعمل على إرسالها إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها، مضيفا "بالتالي فلا نعلم أين وصلت مراحل إعداد الموازنة".

وأوضح أن "وزارتي المالية والتخطيط في حال استكمال الموازنة فإنهما يعملان على إرسالها الى مجلس الوزراء لمناقشتها والتصويت عليها، أما حسمها داخل البرلمان خلال هذه الدورة البرلمانية فهو أمر صعب جدا".

ولفت كوجر إلى أن إقرار الموازنة داخل البرلمان يحتاج إلى مناقشات وقراءة أولى ووضع بعض الملاحظات ثم قراءة ثانية لها وبعد الاتفاق على بنودها يتم التصويت عليها، وهذا يحتاج ما لا تقل عن شهر كامل في أفضل الظروف".

وأشار إلى أن البلاد على موعد مع الانتخايات البرلمانية بعد أقل من شهر، لذا "لا يمكن التصويت على الموازنة إلا في حالة تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر وهو آمر من المستبعد المضي به".

وأكد النائب البرلماني أنه "ما لم يتم تأجيل الانتخابات فإنه يستحيل على هذه الدورة البرلمانية استكمال مناقشات الموازنة وسيتم ترحيلها إلى الدورة البرلمانية المقبلة وانتظار تشكيل الحكومة المقبلة لمناقشتها وإرسلها إلى البرلمان لاستكمالها".

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