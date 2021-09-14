شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين التقى الأسد قبل اتخاذه قرار دخول العزل الذاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين التقى نظيره السورى بشار الأسد مساء أمس الاثنين، قبل أن يقرر الالتزام بنظام العزل الذاتى بسبب تفشى الإصابات بفيروس كورونا فى دائرة المحيطين به.

وكان الرئيس الروسى استقبل نظيره السوري بشار الأسد فى الكرملين، الذى قام بزيارة غير معلنة إلى موسكو أمس.

وقال بوتين -فى بداية اللقاء، حسبما أفادت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء : "يسعدني أن أرحب بكم مرة أخرى في موسكو، وقبل كل شيء أود أن أهنئكم بعيد ميلادكم الذى كان قبل أيام".

كما تحدث الرئيس الروسى عن نتائج الانتخابات الرئاسية في سوريا، مهنئا الرئيس السوري بالنتائج الجيدة، قائلا: "إن هذه النتائج تؤكد ثقة السوريين بك على الرغم من كل الصعوبات ومآسي السنوات السابقة، فإنهم يعولون عليك في عودة الحياة الطبيعية" مشيرا إلى أن الأسد يفعل الكثير من أجل إقامة حوار مع المعارضين السياسيين، منوها إلى أن توطيد الدولة يعيقه التواجد غير الشرعي للقوات الأجنبية في سوريا.

وتابع بوتين بالقول:"إن المشكلة الرئيسية تكمن في تواجد القوات الأجنبية في مناطق معينة من البلاد دون قرار من الأمم المتحدة ودون إذن منكم، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي ولا يمنحكم الفرصة لبذل أقصى الجهود لتوطيد البلاد والمضي قدما في طريق إعادة الإعمار بوتيرة كان من الممكن تحقيقها لو كانت أراضي البلاد بأكملها تحت سيطرة الحكومة الشرعية".

يُذكر أن القمة بين الرئيسين الروسي والسوري بدأت باجتماع ثنائي مطول بين الرئيسين، ثم انضم إليهما لاحقاً وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو. وبحثت القمة التعاون المشترك بين جيشي البلدين في عملية مكافحة الإرهاب واستكمال تحرير الأراضي، التي ما زالت تخضع لسيطرة التنظيمات الإرهابية.

كما تم التباحث بشأن الخطوات المتخذة على المسار السياسي، حيث أكد الجانبان أهمية استكمال العمل على هذا المسار من أجل التوصل إلى توافقات بين السوريين ودون أي تدخل خارجي، وتطرقت المباحثات أيضاً إلى مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين. وناقش الرئيسان الأسد وبوتين آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

