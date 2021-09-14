شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشروبات لحرق الدهون بدون رجيم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عادةً ما يكون الريجيم قاسياً على من يتبعونه، ويبحث البعض عن طرق مثالية لحرق الدهون دون اتباع نظام لإنقاص الوزن.



ويمكن اللجوء لتناول مشروبات لحرق الدهون بالجسم دون اتباع رجيم لخسارة الوزن، وفيما يلي أهم المشروبات العشبية الضرورية لحرق الدهون:

مشروبات لحرق الدهون بدون رجيم

1- مشروب القرفة والزنجبيل

مشروب القرفة والزنجبيل لحرق الدهون

- من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها لحرق دهون الجسم مما يساعد على التخلص من الوزن الزائد، والتخلص من دهون البطن في وقت سريع.

- يتم وضع ملعقة من القرفة المطحونة مع ملعقة من الزنجبيل المطحون في كوب من الماء المغلي، ويتم تركه لبضع دقائق ويحلى بعسل النحل ويتم تناوله مرة واحدة يومياً قبل وجبة الإفطار.

2- مشروب الشاي الأخضر

- أثبتت العديد من الدراسات أن الشاي الأخضر له خصائص مميزة لحرق دهون الجسم والتخلص من السمنة، فضلاً على أنه يساعد على الوقاية من الأمراض المختلفة مثل أمراض القلب والكوليسترول والسرطان وغيرها.

- يتم وضع كيس من الشاي الأخضر في كوب به ماء مغلي ويغطى لوقت قصير، ويتم تناوله دافئاً ثلاث مرات في اليوم.

3- مشروب الكمون

- مشروب الكمون من المشروبات المهمة التي يجب عليك تناولها لحرق الدهون الزائدة بالجسم، وهذا لأنه منخفض السعرات الحرارية ويعزز عملية الأيض، فضلاً عن أنه يساعد على تنقية الجسم من السموم.

- عليك بوضع ملعقة كبيرة من الكمون مع كوب من الماء ويتم رفعه على النار حتى الغليان لمدة 5 دقائق، يصفى ويتم تحليته بالعسل ويتناول مرة واحدة يومياً.

4- مشروب الليمون

- الليمون هام للتخلص من السموم الموجودة بالجسم وبالتالي حرق الدهون وإنقاص الوزن، وأيضاً يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

- عليك بوضع 4 أكواب من الماء في وعاء ويضاف إليهم ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، ويتم وضعهم على النار الهادئة لمدة دقيقتين، ويترك حتى يبرد ويتم تناوله مرة واحدة يوميا.

- مجموعة من الأعشاب المتميزة التي تحرق الدهون يمكنك تناولها في مشروب واحد لحرق الدهون بشكل أسرع وبدون اللجوء إلى الرجيم.

- في وعاء نضع 3 أكواب من الماء ويضاف إليها ملعقة صغيرة من كل من القرفة والزنجبيل والشاي الأخضر والنعناع والكمون، وتترك المكونات حتى الغليان وتصفى وتترك حتى تبرد ويتم تناول كوب قبل وجبة الإفطار وكوب قبل وجبة العشاء بشكل يومي.