شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رجيم سريع المفعول للكرش.. تعرف عليه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يمكنك التخلص من الكرش الذي يصاحب زيادة الوزن من خلال اتباع نظام رجيم سريع المفعول لمدة أسبوع وبنتائج فعالة.



الكرش مشكلة تؤرق الكثيرين من النساء والرجال، وهذه المشكلة تظهر لمن يعانون من السمنة أو الأشخاص العاديين نتيجة بعض الأسباب مثل اتباع نمط غذائي خاطئ أو تغير في هرمونات الجسم أو لأسباب وراثية أو بسبب الإصابة ببعض الأمراض.

وهناك الكثير من الطرق المتنوعة التي تساعد على التخلص من الكرش، واليوم نتعرف معا على رجيم سريع المفعول للتخلص من الكرش.

رجيم سريع المفعول للكرش:

- هذا النظام للرجيم يساعد على التخلص من الدهون الموجودة بالجسم، خاصة في منطقة البطن بشكل سريع، ويساعد على التخلص من حوالي 10 كيلوجرامات من الدهون عند تطبيقه لمدة أسبوع.

- يتم تناول كوب من الماء الدافئ المضاف إليه 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون على الريق يوميا.

- وجبة الإفطار ثابتة في كل الأيام وهي عبارة عن 2 بيضة مسلوقة وثمرة من الفاكهة مع كوب من الشاي أو القهوة أو الشاي الأخضر بدون إضافة السكر.

اليوم الأول:

وجبة الغداء: طبق من الفول بزيت الزيتون مع طبق من السلطة الخضراء.

وجبة العشاء: نصف رغيف من خبز الحبوب الكاملة مع قطعة من الجبن القريش.

رجيم الرمان للتخلص من الكرش

اليوم الثاني:

وجبة الغداء: علبة من الزبادي مع ثمرة من الفاكهة، و3 ثمرات من الخيار.

وجبة العشاء: 2 بيضة مسلوقة مع ثمرة من الفاكهة.

اليوم الثالث:

وجبة الغداء: سمكة مشوية مع علبة من التونة، وبعض شرائح من الخيار أو الخس.

وجبة العشاء: شريحة من التوست مع 4 ملاعق من الجبنة القريش مع ثمرة من الفاكهة.

رجيم للتخلص من الكرش

اليوم الرابع:

وجبة الغداء: طبق شوربة خضار (كوسة - بازلاء-جزر- فاصولياء) مع طبق من السلطة الخضراء بدون طماطم.

وجبة العشاء: كوب من الزبادي و2 ثمرة من الخيار.

اليوم الخامس:

وجبة الغداء: علبة من التونة المصفاة من الزيت مع طبق من السلطة الخضراء.

وجبة العشاء: 2 ثمرة من الفاكهة من نوع واحد حسب الرغبة.

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اليوم السادس:

وجبة الغداء: نصف سمكة مشوية مع طبق من السلطة الخضراء.

وجبة العشاء: كوب من الحليب خالي الدسم مع ثمرة من الفاكهة.

اليوم السابع:

وجبة الغداء: سمكة مشوية مع طبق من السلطة الخضراء.

وجبة العشاء: كوب من اللبن خالي الدسم مع قطعة من الجبن القريش، وشرائح من الخيار والخس، وثمرة من الفاكهة.