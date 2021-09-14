محكمة عسكرية فلسطينية تؤجل محاكمة المتهمين بقتل الناشط نزار بنات

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عيسى عمرو رئيس المحكمة العسكرية التي أُحضر إليها المتهمون الأربعة عشر إنه لا يمكن السير في إجراءات المحكمة دون حضور وكيل دفاع المتهمين، وعليه فقد تقرر تأجيل الجلسة حتى 21 من الشهر الجاري، وفقا لوكالة صفا الفلسطينية.

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وقال طلال دويكات المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية في تصريحات صحفية سابقة إنه تم توجيه تهمة الضرب المفضي إلى الموت لعناصر القوة التي اعتقلت بنات من منزل أقارب له في مدينة الخليل.

وكان بنات (43 عاما) مرشحا على قائمة الحرية والكرامة لانتخابات المجلس التشريعي التي تم تأجليها قبل عدة أشهر.

كما كان من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي المعروفين بتوجيه انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية ولرئيسها محمود عباس، وتم اعتقاله أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

وأدت وفاته إلى خروج مظاهرات تخللتها أعمال عنف استمرت لأيام في مدينة رام الله طالبت برحيل عباس.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ إعلان اغتيال "بنات" فعاليات منددة بالحادثة وداعية لمحاسبة المسؤولين الفعليين عنها، مؤكدة أن العناصر تلقوا أوامر عليا لتنفيذ الجريمة.