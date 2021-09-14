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وزير خارجية قطر: عزل أفغانستان ليس حلا وأدعو الجميع للحوار معها

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دبي - محمود عبدالرازق - وخلال مؤتمره الصحفي مع نظيره الإسباني اليوم الثلاثاء، قال آل ثاني إن الجهود الدولية يجب أن تتوفر للشعب الأفغاني ولمساعدته.

وتابع أن الحوار هو السبيل للخروج من أزمة أفغانستان، موضحا أن عزلها ليس حلا.

ودعا وزير الخارجية جميع البلاد للتحاور مع أفغانستان.

وأشار عبد الرحمن آل ثاني إلى قيام بلاده مع تركيا بإصلاحات فنية في مطار كابول.

ويوم الأحد أعلنت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) أن التشغيل الكامل لمطار كابول الدولي سينتهي خلال اليومين المقبلين، وذلك بالاستئناف الكامل للرحلات الجوية الدولية والداخلية.

وبات مطار كابول تحت سيطرة طالبان، لكن بمساعدة فنية من قطر وتركيا في إدارته، في ظل مساعي الدول الأجنبية لإجلاء بقايا الرعايا والمتعاونين الأفغان مع تعهد الحركة بالسماح بذلك.

** يمكنكم متابعة أخبار أفغانستان اليوم عبر "سبوتنيك".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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