وكالة: رصد ناقلة نفط إيرانية تفرغ حمولة وقود في سوريا لنقلها إلى لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الخدمة في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن الناقلة لا يمكنها توصيل شحنتها بحرا بشكل مباشر إلى لبنان، وذهبت إلى بانياس في سوريا لنقل الشحنة برا.

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ولفتت الخدمة إلى أن تلك الشحنة تحتاج إلى ما يقرب من 1310 شاحنات نفط لنقلها إلى لبنان.

وكان حسن نصر الله أمين عام "حزب الله" اللبناني قد قال أمس الاثنين إن أول سفينة تحمل النفط الإيراني لمساعدة لبنان في أزمته المالية رست في سوريا يوم الأحد، وإن الشحنة من المقرر أن تصل لبنان بحلول يوم الخميس.

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة.

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