لبنان يستعد لإجراء تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير المالية اللبناني المنتهية ولايته، غازي وزني، قوله إن الحكومة الجديدة ستوقع عقدا لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي في غضون أيام قليلة مع ألفاريز آند مارسال.

وشكل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، يوم الجمعة، حكومة جديدة إلى جانب الرئيس ميشال عون، وعيّن يوسف خليل وزيرا للمالية.

كان التدقيق قد وصل إلى طريق مسدود العام الماضي، عندما انسحبت شركة "أيه آند إم" الاستشارية لإعادة الهيكلة، في نوفمبر/تشرين الثاني، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي.

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