تعرف على أغرب القوانين في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تحتفي العديد من دول العالم باليوم العالمي للقانون الذي يصادف تاريخ 13 سبتمبر من كل عام.



وإليكم أغرب وأطرف القوانين في بعض الدول:

جورجيا

ممنوع عبور الدجاجات للطريق في مقاطعة كويتمان، لإجبار أصحابها على السيطرة على حركتها وإبقائها في حظائرها

اسكتلندا

إذا قرع أحدهم باب أي شقة لقضاء الحاجة، فعلى صاحبها أن يسمح له بدخول المرحاض

إيطاليا

ينص قانون في مدينة ميلان الإيطالية على ضرورة الابتسام في جميع الأوقات، باستثناء الجنازات والمستشفيات

إنجلترا

ينص قانون السلمون الشهير بإنجلترا، على أنه من غير القانوني الاحتفاظ بسمك السلمون في ظروف مريبة، حيث تعد جريمة لأي شخص يتلقى أو يتخلص من أي سمك سلمون في ظروف غير قانونية أو يعتقد بعدم قانونيته، وينص القانون أن تكون العقوبة القصوى لهذه الجريمة هي السجن لمدة سنتين.

استراليا

حسب قانون ولاية فيكتوريا، في أستراليا، من غير القانوني تغيير المصباح الكهربائي إلا إذا كنت كهربائياً مرخصاً، وبموجب القانون الفيكتوري؛ فقانون سلامة الكهرباء يجعل من غير القانوني القيام بالأعمال الكهربائية الخاصة بك إذا لم تكن مرخصاً.

ولاية أريزونا الأمريكية

في ولاية أريزونا الأمريكية من المخالف للقانون أن يكون لديك حمار نائم في حوض الاستحمام بعد الساعة 7 مساء، ودخل هذا القانون حيز التنفيذ بسبب قضية تهديد عام في عام 1924. حيث اعتاد تاجر السماح لحماره بالنوم في حوض الاستحمام. في أحد الأيام غمرت المياه المدينة عندما انكسر سد محلي وانجرف الحمار على بُعد ميل من الوادي. نجا الحمار، لكنَّ السكان المحليين قضوا الكثير من الوقت والقوى البشرية لإنقاذ الحيوان، فصدر هذا القانون بعد فترة وجيزة.

اليونان

يمنع ارتداء أحذية ذات كعوب عالية في اليونان أثناء زيارة المواقع التاريخية.

سنغافورة

ممنوع مضغ العلكة في سنغافورة.

النمسا

يمنع تناول الأيس كريم أمام البنوك في النمسا

كندا

يمنع القانون الكندي تنظيف الجروح أمام الأطفال