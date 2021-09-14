إعصار نيكولاس يضرب تكساس ولويزيانا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

هطلت أمطار غزيرة على طول ساحل الخليج في ولايتي تكساس ولويزيانا الأمريكيتين بعد تحول العاصفة نيكولاس إلى إعصار قبل وصولها إلى البر.



وقال المركز الوطني للأعاصير في نشرة صباح الثلاثاء إن الإعصار نيكولاس يتجه إلى الشمال الشرقي مصحوبا برياح سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، ووصل إلى البر على ساحل تكساس.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أعلن حالة الطوارئ للويزيانا وأمر بتقديم مساعدة اتحادية لدعم الجهود المحلية هناك بسبب الظروف الناجمة عن الإعصار نيكولاس.

وقال جريج أبوت حاكم تكساس: "ستتحرك العاصفة ببطء شديد عبر ولاية تكساس وتستمر عدة أيام وتسقط كمية هائلة من الأمطار".

وأعلن أبوت حالة الطوارئ في 17 مقاطعة وثلاث مدن، وقال إنه تم نشر فرق إنقاذ معززة بطائرات الهليكوبتر والزوارق، أو وضعها في حالة تأهب.

ونيكولاس هو الإعصار الثاني الذي يضرب ساحل الخليج الأمريكي في غضون أسابيع، فقد أشاع الإعصار أيدا الخراب في المنطقة في أغسطس/ آب، وقتل أكثر من 24 شخصا ودمر مناطق سكنية في لويزيانا بالقرب من نيو أورليانز.