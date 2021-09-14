«الأرصاد» ينبه: أتربة مثارة و أمطار رعدية على منطقة جازان

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة و أتربة مثارة و هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، و ارتفاع الامواج، على مدينة جيزان ، ومحافظات أبو عريش، والحرث، والداير بني مالكً، والريث، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والدرب، وفرسان.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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