شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من القنصلية في «هيوستن» للمواطنين في تكساس الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت القنصلية السعودية في هيوستن بولاية تكساس الامريكية، عن إغلاق أبوابها اليوم الثلاثاء. وقالت القنصلية “بناء على التحذيرات الصادرة من الأرصاد الجوية فان القنصلية العامة بهيوستن تنوه بأنها ستكون مغلقة غداً الثلاثاء نظراً لسوء الأحوال الجوية”. ويذكر أن مراكز الأرصاد الجوية الوطنية في هيوستن قد حذرت من عاصفة قوية ستضرب ولاية تكساس صباح اليوم.

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