ميزة جديدة من أنستجرام.. اعرفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت منصة أنستجرام عن عملها على تطوير ميزة باسم "التفضيلات" تغني مستخدمي المنصة عن البحث الطويل عن المنشورات المفضلة لديهم.



وبحسب موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، أن أنستقرام، سعت لحل أزمة التصفح الطويل لمستخدمي التطبيق للوصول للمنشورات ذات الأهمية القصوى أكثر من غيرها بالنسبة لهم.

وتحل هذه الميزة الجديدة التي تختبرها حاليا أنستقرام وستعلن عنها قريبا تحت مسمى Favorites، مشكلة بحث المستخدم عن منشورات أصدقائه بين عشرات المنشورات الصادرة عن صفحات يتابعها.

وستبرز الميزة المنشورات التي يرمز لها المستخدم بأنها مفضلة بالنسبة له، لتكون أول ما يظهر له على البث المباشر لصفحته.

ونقل الموقع، منشورات للخبير التقني الموثوق Alessandro Paluzzi عبر حسابه الرسمي على تويتر، أعن خلاله عن هذه الخاصية، ونشر لقطات ضويئة من حسابه الخاص على أنستقرام بعد ملاحظته إضافة التطبيق لقائمة المهام بالحساب.

وأعادت منصة" أنستقرام" لمشاركة الصور، طرح إصدار جديد من تطبيق "أنستقرام لايت"، لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد في أكثر من 170 بلدًا.

يأتي هذا بعد سحب الإصدار الأول سابقًا،مما طرح عدة أسئلة مثل ما هو الفرق بين التطبيقين، وكيف يقارن هذا الإصدار مع التطبيق الأصلي.

وتطبيق" أنستجرام"، المملوك لشركة فيسبوك، طرح تطبيق إصدار جديد من "أنستقرام لايت"، وهو النسخة المخففة أو الأقل حجمًا من التطبيق الأصلي، وهذا يعني أنه لن يشغل مساحة كبيرة عبر الهاتف.

ويأتي الإصدار الجديد، مع تحسينات كبيرة وأكثر شمولًا للمستخدمين الذي يستخدمون هواتف ذكية قديمة، ولمن لديهم هواتف لا تحتوي على مساحة تخزين كبيرة، وذلك حسب بوابة "aitnews" التقنية.

ويستهدف التطبيق بشكل أساسي المستخدمين الذين يعيشون في المناطق التي بها اتصال إنترنت ضعيف.