ميزة جديدة على "واتساب" .. اعرفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لدينا جميعاً أصدقاء يصرون على إرسال ملاحظات صوتية على "واتساب" طوال الوقت، وهناك من قد يكره هذا السلوك ويحب خيار التشغيل السريع. لكن ماذا لو كان المرء لا يرغب في الاستماع تلك الملاحظات الصوتية على الإطلاق؟ فماذا لو كان في اجتماع أو في الخارج في مقهى حيث من الصعب الإنصات جيداً، أو حتى في حالة مزاجية لا يرغب في الاستماع الى أي صوت بشري، وفقا للبيان.



فقد كشفت البوابة المستقلة الإخبارية "وا بيتا انفو" أخيراً، أن "واتساب" يقوم حالياً بإنشاء ميزة نسخ جديدة لمثل تلك الأوضاع، وأن التطبيق المملوك لـ "فيسبوك" يعمل على هذه الميزة على نظام تشغيل "أي أو أس".

وعليه، فاذا ما اخترت نسخ رسالة ما، فإن التطبيق سيطلب منك الوصول إلى خدمات التعرف على الكلام من "أبل"، وستجري جميع عمليات المعالجة على جهازك، لذلك لا يتم إرسال أي بيانات إلى خادم "واتساب" أو "فيسبوك"، وهذا يعد مطمئناً لأسباب تتعلق بالخصوصية.

كما أفيد أن إرسال بيانات الكلام من التطبيق الى "أبل" لمعالجتها بناء على الطلب، سيساعد الشركة في تحسين تكنولوجيا التعرف على الكلام.

وبمجرد نسخ رسالة ما، يتم تخزين البيانات محلياً، لذلك لن تحتاج الى معالجتها مرة أخرى، وسيكون هذا مفيداً لك في حال أرسل زميل لك مقابلة أو تسجيل اجتماع على "واتساب".

وذكرت بوابة "وا بيتا انفو" أنه لا توجد معلومات تشير الى أن هذه الميزة ستصل الى نظام تشغيل "اندرويد" في الوقت الحالي.

ومع ذلك، تبقى الميزة في نظام "أي او اس" قيد التطوير حلياً، وقد يستغرق طرحها علناً بعض الوقت.