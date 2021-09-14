شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: استهداف موكب نائب سابق فى ديالى بعبوة ناسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي بانفجارعبوة ناسفة استهدفت موكب نائب سابق في محافظة ديالى العراقية.

وقال المصدر في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء، إن" عبوة استهدفت موكباً تابعاً للنائب السابق محمد الدايني ضمن ناحية كنعان"،وأن "الانفجار اسفر عن إصابة شخصين وتضرر سيارة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان قد أفاد مصدر أمني عراقي، بمقتل ثلاثة جنود بهجوم مسلح في محافظة ديالى.

وقال المصدر، إن "داعش هاجم نقطة تفتيش بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في العظيم أسفر عن إصابة جندي بجروح".

وأضاف المصدر أنه "في قرية الطالعة أيضا وقع تعرض على نقطة تفتيش أسفر عن مقتل ثلاثة جنود".

وبدأت قوات أمنية مشتركة من القوات العراقية، عملية تمشيط واسعة للبحث عن مسلحي تنظيم داعش.