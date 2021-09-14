شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صينية تعتزم منافسة «أبل» في استخدام تقنية الاتصال بالأقمار الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تخطط شركة هواوي الصينية لمنافسة ”آيفون 13″، الذي يترقب العالم إزاحة الستار عنه من قِبل شركته المصنعة الأمريكية العملاقة ”أبل“، في الـ14 من شهر سبتمبر الجاري.

وقال الموقع الإلكتروني الألماني ”giga.de“، إن الشركة الصينية الشهيرة تمكنت من تأمين تقنية الأقمار الصناعية الخاصة بجهاز ”iPhone 13“ في هاتفها الجديد المرتقب ”Huawei Mate 50“.

وبين الموقع، المتخصص في شؤون التكنولوجيا والعالم الرقمي، أن ”أبل“ و“هواوي“ تتنافسان في سباق محموم للحصول على ميزة تقنية لا تزال غامضة.

وفي حين أن ”iPhone 13“ على وشك أن يرى النور، فإنه سيتعين على محبي ”Huawei“ التحلي بالصبر، فلم يعد من المتوقع إطلاق جهاز ”Mate 50″، العام الجاري، وهو ما يضع ضغطًا على الشركة الصينية الرائد.

وهناك فسحة أمل بالنسبة لـ“هواوي“، وهي أن شركة ”أبل“ لن تقدم تقنية الأقمار الصناعية واستخدامها كبديل للإنترنت في حالات بعينها، مباشرة عند إطلاق ”iPhone 13″، وهو ما قد يمنح الشركة الصينية تقدمًا على ”أبل“.

ومع ”iPhone 13″، تُستخدم تقنية الأقمار الصناعية لأول مرة، حيث يُتوقع أنه يمكن للمستخدمين كتابة رسائل وحتى إجراء مكالمات عندما لا يكون لديهم شبكة إنترنت على الإطلاق، وقد يكون الأمر مفيدًا للغاية، خاصة في المناطق الريفية.

وهناك مؤشرات متزايدة حول استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية، حيثُ لن تكون متاحة استخدامها للمحادثات، ولكن فقط للرسائل النصية القصيرة في حالات الطوارئ.

وكان تقنيات الجيل الخامس الخاصة في ”iPhone 13″، قد صعدت بسقف الطموحات فيما يتعلق بمسألة الأقمار الصناعية، وهو ما كانت ”هواوي“ تراقبه أيضًا وتطمح به في جهاز ”Mate 50“.

والشركتان تخططان لأن يتمكن هاتفهما من اتصالات ”LTE“ و“5G“ وكذلك التواصل مع الأقمار الصناعية، وفي هذا الشأن، تتعاون ”أبل“ مع ”Globalstar“ لتتمكن من تقديم مثل هذه الخدمة لعملاء ”iPhone 13“.

وسيُظهر العام المقبل أيًا من مصنعي الهواتف الذكية سيفوز في النهاية بسباق تكنولوجيا الأقمار الصناعية، فبينما تمتلك ”Apple“ السبق في إصدار ”iPhone 13″، فإن ”Huawei“ يمكن أن تلحق بها بسرعة، ومن المتوقع ظهور جهاز ”Mate 50“ في الربع الثاني من العام 2022.