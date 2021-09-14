«الحمادي» يوضح ميزة القوائم المنسدلة في تطبيقات «وورد وإكسل» (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي ميزة القوائم المنسدلة في بعض التطبيقات المهمة، لاسيما التي تهم الطلبة والمعلمين.
وقال الحمادي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ميزة القوائم المنسدلة تعتبر من المزايا المهمة في برامج “وورد وإكسل” وغيرها؛ بسبب توفيرها للوقت والجهد في تعبئة البيانات المعتادة”.
وشرح الحمادي، كيفية إضافة النوافذ المنسدلة للبيانات الجاهزة في الاكسل والوورد أو حتى جداول بيانات Google من خلال المقطع أدناه:
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