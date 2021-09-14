شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تودع مبالغ دعم الحقيبة والزي المدرسي في حسابات مستفيدي الضمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ برنامج دعم الحقيبة والزي المدرسي للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد توزيعه على 3 فصول دراسية في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ممن لهم أبناء وبنات منتظمون في التعليم العام.

الجدير بالذكر أن برنامج دعم الحقيبة والزي المدرسي يهدف إلى مساعدة الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي في توفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم.