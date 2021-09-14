شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من القنصلية في «هيوستن» للسعوديين المقيمين بولاية تكساس الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت القنصلية السعودية في هيوستن – ولاية تكساس – الامريكية ، بأنها ستكون مغلقة، اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت القنصلية ، ” بناء على التحذيرات الصادرة من الأرصاد الجوية فان القنصلية العامة بهيوستن تنوه بانها ستكون مغلقة غداً الثلاثاء نظراً لسوء الأحوال الجوية” .

وحذرت مراكز الاصاد الجوية الوطنية في هيوستن من عاصفة قوية ستضرب ولاية تكساس صباح اليوم الثلاثاء ، وطالب المسؤولون سكان مدينة هيوستن والمقاطعات التابعة لها بضرورة اخذ الحيطة والحذر من العاصفة الاستوائية والبقاء في منازلهم والتواصل مع السلطات المحلية في حالات الطوارئ.