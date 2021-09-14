أسباب وأعراض فقدان الشهية العصبي لدى الشباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن فقدان الشهية العصبي Anorexia nervosa، اضطراب أكل يُصيب الشباب، خاصة الفتيات. وأوضحت الرابطة أن أسبابه تتمثل في العوامل البيولوجية، والجينية، والأحداث الحياتية الصعبة مثل انفصال الوالدين، بالإضافة إلى التأثر الشديد بنجوم الفن، والرياضة، والمجتمع، والرغبة في محاكاة مظهرهم وأجسامهم المثالية. وتتمثل العلامات الدالة على الإصابة به في المبالغة في الاهتمام بالوزن، واحتساب السعرات الحرارية، والإفراط في الرياضة، وتناول الملينات، والقيء المتعمد للتخلص من الوزن. ومن العلامات التحذيرية الأخرى تراجع الوزن رغم النمو، وانقطاع الدورة الشهرية لدى الفتيات، والاكتئاب، والانعزال، والوسواس القهري، وانخفاض الثقة في النفس وتراجع تقدير الذات، وسرعة الاستثارة، والعدوانية. وعند ملاحظة هذه الأعراض يجب استشارة طبيب نفسي للعلاج في الوقت المناسب، بالعلاج السلوكي المعرفي، الذي يهدف إلى تغيير منظور الحياة وزيادة الثقة في النفس، ورفع درجة تقدير الذات بتقبل شكل الجسم، وتجنب القارنة مع المشاهير، وتفادي الإفراط في الرياضة أو اتباع نظام غذائي صحي.

