"إلاغو" تطلق حافظة أنيقة لسماعات أبل "آير بودز برو"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

أطلقت شركة "إلاغو" Elago حافظة Snapshot Case الأنيقة لسماعات أبل اللاسلكية AirPods Pro بـ15 دولاراً أمريكياً. وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن تتبع الحافظة الجديدة بسهولة من خلال AirTag، التي تظهر على شكل عدسة زخرفة على الحافظة. وعند فقدان السماعة يمكن لأصحاب هواتف آيفون بواسطة شريحة UWB تحديد اتجاهها، شرط توفر علامة التتبع AirTag. وأوضحت الشركة الأمريكية أنها صنعت الحافظة الجديدة من السيليكون وتمتاز بمقاوم السقوط على الأرض، علاوة على إمكانية شحن السماعة في الحافظة، ويمكن تثبيت الخطاف على الجانب لتعليقها في الحقائب العادية أو حقائب الظهر.

