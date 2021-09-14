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مايكروسوفت Teams يصل إلى السيارات

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مايكروسوفت Teams يصل إلى السيارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

أعلنت شركة مايكروسوفت وصول برنامج الاجتماعات والمؤتمرات Teams إلى السيارات عبر أبل Car Play. وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن لقائدي السيارات المزودة بنظام ملتيميديا متوافق مع أبل Car Play المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات عبر برنامج Teams، مشيرة إلى أنها مشاركة بالصوت فقط عبر المساعد الصوتي أبل Siri، وليس عبر الفيديو، وذلك للحفاظ على سلامة وأمان القيادة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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