أنباء متداولة حول نقل الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي إلى العناية المركزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صفحة وكالة سما الإخبارية، غير الموثقة، أن "هناك استنفار كبير من قبل الأهالي عقب انتشار أنباء عن تدهور الحالة الصحة للأسير الفلسطيني زكريا زبيدي".

ونشرت صفحة أخرى، غير موثقة، تحمل اسم "على" تدوينة قالت فيها إن "نبأ دخول زكريا الزبيدي إلى العناية المكثفة صدر عن أخيه جبريل، نقلا عن محامي الزبيدي".

ونشرت الصفحة صورة لتدوينة تحمل اسم "جبريل الزبيدي"، يتحدث فيها عما يتعرض لها شقيقه.

وقال صاحب الصفحة التي تحمل اسم "علي" إن مكبرات الصوت في المساجد في جنين، تدعو للنفير العام دعما للأسير زكريا الزبيدي.

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة، الواقع شمالي إسرائيل، فجر الاثنين الماضي.

لكن قوات الأمن الإسرائيلية تمكنت من اعتقال 4 منهم، يوم الجمعة، بينهم زكريا الزبيدي.

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