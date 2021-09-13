البنك المركزي السعودي يصدر تقرير أداء قطاع التأمين للربع الثاني من 2021م

الكويت - هبة التوبجي - الخليج-واس : أعلن البنك المركزي السعودي عن إصداره التقرير الربع السنوي عن أداء قطاع التأمين خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021م، الذي يُبرز النتائج المتعلقة بهذا الربع، ومقارنتها مع أداء القطاع في الربع المماثل من العام السابق، إضافة إلى نتائج فترة النصف الأول من العام 2021م، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتأتي هذه الخطوة، كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

وشهد قطاع التأمين بحسب التقرير عدداً من التطورات الإيجابية خلال الربع الثاني من العام 2021م، حيث ارتفع حجم الأقساط المكتتب بها بنسبة 8.1% من 8.7 مليارات ريال خلال الربع الثاني من العام 2020م؛ ليبلغ 9.4 مليارات ريال خلال الربع الثاني من العام 2021م، كما شهدت غالبية أنواع التأمين ارتفاعاً في الأقساط المكتتب بها، حيث نما حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الطاقة والممتلكات ضمن أنواع التأمين العام بنسبة 97% و 8% على التوالي، وارتفع حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار بنسبة 34%؛ ليبلغ 436 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2021م، مقارنة بـ 325 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020م.

وأوضح التقرير أن قطاع التأمين شهد خلال الربع الثاني من العام 2021م انخفاضاً في صافي الدخل بنسبة 59% نتيجةً لانخفاض الدخل من عمليات التأمين بنسبة 89.6%؛ وذلك نتيجةً لعودة مستوى المطالبات إلى مستواه قبل فترة الحظر والإغلاق خلال جائحة فيروس كورونا، فيما تحسن هامش الملاءة المالية لقطاع التأمين، حيث بلغ 172.2%.