شكرا لقرائتكم خبر عن بأياد وطنية.. تطهير سطح الكعبة خلال 20 دقيقة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تقوم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، بأعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة عبر فريق فني وطني خلال مدة زمنية لا تتجاوز 20 دقيقة. وتستخدم في التطهير أحدث التقنيات للتنظيف، عبر عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة، وباب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة، بعد ذلك تستخدم الآليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة.

كانت هذه تفاصيل خبر بأياد وطنية.. تطهير سطح الكعبة خلال 20 دقيقة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.