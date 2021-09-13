إصدار جديد من "أنستجرام لايت" لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعادت منصة" أنستجرام" لمشاركة الصور، طرح إصدار جديد من تطبيق "أنستجرام لايت"، لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد في أكثر من 170 بلدًا.



يأتي هذا بعد سحب الإصدار الأول سابقًا،مما طرح عدة أسئلة مثل ما هو الفرق بين التطبيقين، وكيف يقارن هذا الإصدار مع التطبيق الأصلي.

وتطبيق" أنستجرام"، المملوك لشركة فيسبوك، طرح تطبيق إصدار جديد من "أنستقرام لايت"، وهو النسخة المخففة أو الأقل حجمًا من التطبيق الأصلي، وهذا يعني أنه لن يشغل مساحة كبيرة عبر الهاتف.

ويأتي الإصدار الجديد، مع تحسينات كبيرة وأكثر شمولًا للمستخدمين الذي يستخدمون هواتف ذكية قديمة، ولمن لديهم هواتف لا تحتوي على مساحة تخزين كبيرة، وذلك حسب بوابة "aitnews" التقنية.

ويستهدف التطبيق بشكل أساسي المستخدمين الذين يعيشون في المناطق التي بها اتصال إنترنت ضعيف.

يكمن الفرق الأساسي بين تطبيق "أنستقرام لايت"، والتطبيق الأصلي فيما يخص الأداء، وذلك لأن التطبيق ليس كبيرًا ومتضمنًا كامل الإمكانيات مثل التطبيق الأصلي.

بالإضافة إلى ذلك هناك فرق بارز يتمثل في الحجم، إذ يأتي التطبيق بحجم يصل إلى 2 ميجابايت فقط.

وهذا يعتبر فرق كبير عن التطبيق الأصلي الذي يأتي بحجم 30 ميجابايت.

وعندما تتعامل مع التخزين الذي يستخدمه التطبيق للبيانات وذاكرة التخزين المؤقت يصبح هذا الرقم أكبر بشكل ملحوظ.

علاوة على ذلك يتم تشغيل تطبيق "أنستقرام لايت"، بواسطة التعليمات البرمجية المحفوظة عبر السحابة، وهو عكس التطبيق الأصلي الذي يحفظ البيانات مباشرة في الهاتف.

يحتوي الإصدار الجديد من التطبيق على الكثير من الميزات المتوفرة في التطبيق الأصلي، مثل إرسال رسائل مباشرة إلى الدردشات الشخصية، أو الجماعية مع النصوص، والصور المتحركة والثابتة والملصقات ومقاطع الفيديو.

ويدعم التطبيق أيضًا Reels وIGTV، والتشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، كما يدعم القدرة على تحميل مقاطع الفيديو إلى قصتك.

ويقدم لك التطبيق تجربة استخدام خالية من الإعلانات، ودعم اللغات المحلية في العديد من البلدان مثل الهند حيث يدعم التطبيق أكثر من 9 لغات محلية بينما يدعم التطبيق الأصلي اللغة الهندية الرسمية فقط.

ومع هذه الميزات فإن التبديل إلى هذا الإصدار قد يكون مفيدًا خاصة إذا كان لديك هاتف ذكي بسعة تخزين محدودة، أو إذا كنت في منطقة لا تتمتع باتصال إنترنت جيد.