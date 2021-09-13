المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تصدر قرارا جديدا بشأن قضية اغتيال رفيق الحريري

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ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن المتحدثة باسم المحكمة وجد رمضان قولها إن "المحكمة لديها تمويل كاف للمضي قدما في نظر الطعون على القضية الرئيسية".

وقالت المحكمة الدولية في لاهاي، قبل عدة أشهر، إنها تتوقع نفاد تمويلها وقد تضطر إلى إغلاق أبوابها.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، الدولة اللبنانية إلى تسديد مساهمتها المالية المستحقة والدول الصديقة والشقيقة لتقديم الموجبات المالية للمحكمة الخاصة بلبنان. وأكد الحريري أن عمل تلك المحكمة "من شأنه أن يضع حدا لجرائم القتل السياسية وأن يكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز ثقافة العدالة والدفاع عن الإنسان وحقه في الحياة".

وأدان القضاة، العام الماضي، سليم جميل عياش العضو السابق في حزب الله اللبناني غيابيا في التفجير الذي أودى بحياة سعد الحريري و21 آخرين 2005، كما برأت المتهمين حسين عنيسي وأسد صبرا في اغتيال الحريري، مضيفة أنه لا يمكن اعتبار المتهم حسن مرعي مذنبا في اغتيال الحريري".

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