وفاة البطل المصري "صائد الدبابات" الإسرائيلية في حرب أكتوبر

دبي - محمود عبدالرازق - arms-expo
وتابعت: "شارك البطل المصري في حرب أكتوبر، وتمكن من تدمير عدد كبير من الدبابات الإسرائيلية في يوم واحد، حتى تم تلقيبه بـ "صائد الدبابات"، لما حققه من من إنجازات في تلك الحرب".
ويقول عبد العال، في تصريحات سابقة، إنه انضم إلى صفوف الجيش المصري عقب هزيمة الـ 5 من يونيو/ حزيران عام 1967، وتدرب بعدها على استخدام الصواريخ المضادة للدبابات لفترة طويلة قبل المشاركة في حرب أكتوبر، التي استطاع خلالها تدمير 18 دبابة ومدرعتين، بحسب تقرير عن صائد الدبابات، نشرته "بوابة الأهرام" المصرية
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مقارنة بين القوات الجوية المصرية والإسرائيلية في حرب أكتوبر