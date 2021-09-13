شكرا لقرائتكم خبر عن 120 خدمة أمنية وعدلية .. تعرّف على أبرز الخدمات المقدمة عبر بوابة «ناجز» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت وزارة العدل من قطع شوط كبي في التحول الرقمي ، حيث تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين عبر بوابة “ناجز” التي تختصر الوقت والمجهود وتوفر إمكانية الاستفادة من الخدمات العدلية من أي مكان.

ومؤخراً؛ أعلنت وزارة العدل عن تقديم خمس خدمات عدلية جديدة عبر بوابة ناجز الالكترونية، تشمل دليل مقدمي خدمات التنفيذ، والاستعلام عن العقارات لحساب المنشآت، والتحقق من صك الحكم، وخاصية البحث بالتصنيف، وخدمة وكيل الممثل النظامي.

ومن جانبه قال مدير خدمات المستفيدين ببوابة “ناجز” المهندس محمد المحيميد، إن هناك العديد من الخدمات المقدمة ، لكن كثيراً من المستفيدين لا يعرفون بوجودها بعد، مثل الاستعلام عن موعد جلسة أو طلب فسخ وكالة وغيرها والتي تغني عن مراجعة المحاكم.

وكانت الوزارة قد ذكرت، أنَّ أكثر الخدمات العدلية استخدامًا خلال شهر عبر بوابة (ناجز)، هي: الوكالة الإلكترونية (375 ألفًا)، وجلسة عن بعد (202 ألف)، وطلب تنفيذ (74 ألفًا)، وإفراغ عقاري إلكتروني (3 آلاف).