شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أدى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبد الرحمن، عقب صلاة العصر اليوم الاثنين، صلاة الميت على الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبد الله.

وقد أدى الصلاة مع الأمير الراحلة، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد، وابن الفقيدة الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبد العزيز وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمعٌ من المواطنين.