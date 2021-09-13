سقوط 7 جرحى جراء انفجار في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، سمع صوت دوي الانفجار في شارع حيرام الواقع في مدينة صور بمحافظة الجنوب، وهو ما ترافق مع اندلاع النيران في أحد المباني وتطاير الزجاج إلى الشوارع المحيطة.

واتضح بعد ذلك أن الانفجار وقع بسبب مولد كهربائي في عيادة أحد الأطباء في مبنى "أليسار"، متسببا في إصابة الطبيب وإحدى الممرضات بحروق طفيفة، فيما تؤكد الحصيلة الأولية إصابة 7 أشخاص كانوا في المكان.

وحضرت فرق الدفاع المدني اللبناني فور وقوع الانفجار وتمكنت من إخماد الحريق وإسعاف المصابين، بمشاركة فرق الإسعاف التابعة لجمعية "الرسالة" والصليب الأحمر والهيئة الصحية، فيما شرعت القوى الأمنية في التحقيق بملابسات الحادث.

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