السفير العراقي لدى روسيا يرحب بقرار استئناف الرحلات بين موسكو وبغداد

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الحسيني على صفحته في موقع "تويتر" تغريدة قال فيها "نرحب بقرار السلطات الروسية باستئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى موسكو واعتبارا من 21 أيلول الجاري.. مرحبا بأبنائنا الطلبة وهم يعودون إلى مقاعدهم الدراسية في روسيا".

وقال بيان نشر للحكومة الروسية عبر قناتها على "تليغرام": "روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع العراق، إسبانيا، كينيا وسلوفاكيا اعتبارا من 21 أيلول/سبتمبر".

وأشار البيان إلى أنه إضافة إلى ذلك واعتبارا من 21 أيلول/سبتمبر، ستستأنف الرحلات الجوية إلى تركيا ومصر من المطارات الدولية في مدن بسكوف، ماغادان، مورمانسك، وتشيتا في منطقة زابايكالية (ماوراء البايكال).