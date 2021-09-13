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الجزائر تعتقل 16 شخصا يشتبه تورطهم في حرائق الغابات وتتهمهم بالانتماء إلى منظمة "ماك"

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت قوات الدرك الوطنية، التابعة للجيش الجزائري في بيان نشرته مساء اليوم، الأثنين، "تحقيقات الضبطية القضائية أفضت إلى توقيف 8 مشتبه بهم بتيزي وزو و8 آخرين ببجاية"، مضيفة: "جميعهم ناشطين في التنظيم الإرهابي "ماك"، استنادا لأدلة تقنية وعلمية".

وأوضح البيان أنه ثبت تورط 11 مشتبه به آخر تم توقيفهم في حادث قتل الشاب الجزائري المحروق، جمال بن إسماعيل، في هذه الوقائع، لافتة إلى أن التحقيقات مازالت جارية للكشف عن جميع المتورطين.

ولفتت قوات الدرك إلى أن من بين الموقوفين عضو مؤسس لتنظيم ماك، وأمين خزينة بالتنظيم، ورئيس تنسيقية بالإضافة إلى صحفي، كانوا على اتصال مباشر مع رئيس تنظيم ماك، فرحات مهني، بالإضافة إلى أعضاء ناشطين بالخارج.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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