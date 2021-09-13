صحيفة: أول دولة خليجية تدرس نقل العطلة الأسبوعية إلى الأحد بدلا من الجمعة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "صحيفة ذا تايمز" البريطانية، إن الحكومة الإماراتية تنظر في هذه المسألة. لكنها لم توضح طبيعة المصادر التي استندت إليها مكتفية بالقول، إن "تعديل عطلة نهاية الأسبوع أثار تباينا في الآراء بين مواطنين، ونفته الحكومة الإماراتية في السابق".

ونقلت الصحيفة الأكاديمي عبدالخالق عبدالله الذي تساءل هل الأفضل الإبقاء على الجمعة والسبت أم تغيره إلى السبت والأحد؟، ليرد عليه المحامي المعروف الدكتور حبيب الملا، معتبرا أن المقترح له عدة جوانب إيجابية، ومشددا على أنه ليس مع أو ضد الفكرة.

​وسبق أن أجرت الإمارات تعديلا بالفعل على عطلة نهاية الأسبوع في العام 2006، حيث أحالتها إلى الجمعة والسبت ليكون أول أيام العمل يوم الأحد، وذلك بدلا من عطلة يومي الخميس والجمعة التي كان معمولا بها آنذاك.