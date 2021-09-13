بعد لقاء امتد لثلاث ساعات... بينيت يصف لقاءه مع السيسي بـ"المهم والجيد للغاية"

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح مكتب بينيت في بيان له، أن الأخير أكد أن مصر تلعب دورا ملموسا في الحفاظ على الاستقرار الأمني بقطاع غزة وحل قضية الأسرى والمفقودين، واصفا اللقاء بـ"المهم جدا والجيد جدا".

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وبحسب البيان، أضاف بينيت أنه "أنهى زيارة أولى عند الرئيس المصري"، قائلا: "صنعنا خلال اللقاء، في مقدمة الأمر البنية التحتية لإقامة علاقة متينة، تمهيدا لمواصلة الاتصالات بيننا".

وتابع: "بحثنا سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والسبل لتعميق العلاقات وتعزيز مصالح بلدينا. إسرائيل باتت تنفتح على دول المنطقة والأساس للاعتراف طويل الأمد هذا هو السلام بين إسرائيل ومصر. لذا علينا في الطرفين بذل جهود لتعزيز هذه العلاقات وهذا ما قمنا به اليوم".

وختم البيان بالتأكيد على أن اللقاء بحث سلسلة من الملفات, بما فيها سبل تعميق وتعزيز التعاون بين البلدين, وخصوصا توسيع رقعة التجارة المتبادلة، بالإضافة إلى التطرق لسلسلة من القضايا الإقليمية والدولية.

وكانت الرئاسة المصرية، أصدرت في وقت سابق اليوم، بيانا بشأن أول لقاء يجمع بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، والذي عقد في مدينة شرم الشيخ.

وأكد السيسي خلال لقائه مع بينيت على "دعم بلاده مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة"، بحسب البيان.

كما لفت الرئيس عبد الفتاح السيسي في اللقاء الى "أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، إلى جانب ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة".

وفي أغسطس/ آب الماضي، قال أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان: "التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم لأول مرة وزير المخابرات المصري السيد عباس كامل في مكتبه بأورشليم". وأكد أن "الوزير كامل وجه دعوة لرئيس الوزراء بينيت، باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة".

وتابع غندلمان بأن الجانبين بحثا "الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية"، مشيرا إلى أنه "تم خلال اللقاء بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة".

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