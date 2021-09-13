صدامات بين حشد الدفاع وقوات حفظ النظام وسط بغداد... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر مصدر أمني، أن "التظاهرة التي نظمها منتسبو حشد الدفاع قرب بوابة المنطقة الخضراء من جهة منطقة الجادرية وسط بغداد، شهدت اشتباكاً بينهم وبين قوات حفظ النظام". وفقا لموقع "شفق "نيوز".

وأضاف أن "الاشتباك أدى إلى إصابة ثلاثة منتسبين من حفظ النظام نتيجة تعرضهم للحجار، فضلاً عن إصابة خمسة متظاهرين من حشد الدفاع نتيجة الضرب بالعصي، قبل أن يتم السيطرة على الوضع من قبل قوات حفظ النظام وإبعاد المتظاهرين".

وحشد الدفاع، هم منتسبي في الحشد الشعبي وعلى ملاك وزارة الدفاع العراقية، كانوا قد تظاهروا صباح يوم الاثنين، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.