شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: ضبط متفجرات في جنوب سواكن بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت قوات الدعم السريع في ولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان) متفجرات في منطقة "قبّول" جنوب سواكن، شملت 69 دانة (B - 10) مضادة للدروع والطيران والمصفحات.

وأشاد المهندس عبدالله شنقراي والي ولاية البحر الأحمر بالدور الوطني المتعاظم لقوات الدعم السريع في تحقيق الأمن والاستقرار وحماية مكتسبات السودان، إلى جانب دورها في المجال الاجتماعي والانحياز إلى قضايا المواطنين ودعم جهود التعايش السلمي والتواصل بين مكونات المجتمع.

ومن جهته، قال المقدم رامي آدم الطيب قائد قوات الدعم السريع بقطاع البحر الأحمر إن "الضبطية تمثل بعدا أمنيا يجسد يقظة قوات الدعم السريع"، مؤكدا جاهزيتها للتصدي للمهددات الأمنية التي تواجه المجتمع، إلى جانب الاهتمام بقضايا المواطنين في إطار المسؤولية المجتمعية لقوات الدعم السريع.