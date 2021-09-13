شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا في ظهور جديد داخل غابات الأردن: ضيافة كلها كرم وطيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الملكة رانيا العبد الله، زوجة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، متابعيها وجمهورها بأحدث صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، والتي ظهرت من خلالها وهى تخوض مغامرة كعادتها مع بعض الفتيات.

وكتبت الملكة رانيا العبد الله على الصورة التي نشرتها، "اليوم في برقش مع درب الأردن، طبيعة بتجنن وضيافة كلها كرم وطيبة، الأردن، حب الأردن".

ووجهت الملكة رانيا العبد الله، رسالة شكر لكل مهنئيها بعيد ميلادها الـ51 الذى حل منذ اسابيع قليلة، وكتبت الملكة رانيا على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": " محبتكم ورسائلكم عندي قد الدنيا.. شكراً لكل شخص تمنى لي عيد ميلاد سعيد".