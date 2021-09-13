شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في سوق شعبي بالعاصمة العراقية ببغداد والدفاع المدني يتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، السيطرة على حادث حريق في سوق مريدي شرقي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن فرقها في جانب بغداد الرصافة "تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل ثلاثة اكشاك (تجاوز) مشيدة من الصفيح متخذة لبيع اكسسوارات الموبايل داخل سوق مريدي".

وأضاف البيان، أن فرقها "انهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".