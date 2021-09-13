مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 18,781 مستفيدًا خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين، حيث بلغ عددهم خلال الفترة من 26 أغسطس حتى 1 سبتمبر 2021م، 18,781مستفيدا.

وجرى فرز 3.705 أطفال، وتقديم العلاج لـ 319 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 393 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 1.038 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية.

فيما جرى فرز 2.619 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 447 حالة، وحصلت 2.101 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI) ، واستفادت 6.832 مراجعة من أنشطة التوعية، و 1.327 مستفيدة من ركن المشورة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.