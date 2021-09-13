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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وجرى خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2021، ضخ 315,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 315,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتوزيع 800 حقيبة للنظافة الشخصية، وتنفيذ 33 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وحملة نظافة واحدة للمخيمات، إلى جانب تنفيذ الصيانة الدورية لـ 16 خزانا وقواعدها، وصيانة 22 حماما من الحمامات الطارئة، استفاد منها 8,400
فرد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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